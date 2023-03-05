Цены на чипы памяти просели так сильно, что производители сокращают объемы выпуска

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Всего неделю назад самые доступные комплекты высокочастотной оперативной памяти DDR5-7200 стоили в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей территории Российской Федерации, 26-27 тысяч рублей. Тем не менее, ассортимент модулей и наборов постепенно увеличивается, а цены, напротив, снижаются, причем это не какая-то особенность отечественного рынка, а глобальная тенденция.

В настоящий момент одним из самых выгодных предложений для пользователей, желающих приобрести 32 гигабайта ОЗУ DDR5-7200 является комплект Patriot Viper Venom (PVV532G720C34K), состоящий из двух модулей по 16 ГБ. Он функционирует при более высоком напряжении (1.45В), чем Team T-Force Delta RGB (FF3D532G7200HC34ADC01) (1.4В), но и стоит на момент написания статьи на 7 тысяч рублей дешевле. Тайминги у наборов идентичные.



Есть в «Регарде» и альтернативные варианты – например, отдельные модули и комплекты планок Kingston, но они предлагаются по слишком высоким ценам. Гораздо более адекватную стоимость ритейлер установил на набор DDR5-7200 G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK). Показатели задержек у него немного выше, чем у рассмотренных ранее вариантов, но напряжение – 1.4В. А еще у G.Skill одни из лучших радиаторов.

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Хотите ультимативный вариант? Память DDR5-8000 пока непросто приобрести даже за рубежом, поэтому рассмотрите комплект DDR5-7800, например, от TeamGroup. В практическом смысле, если говорить о гейминге или работе в ресурсоемком ПО, переплата за него вряд ли оправдана, но оверклокерам и энтузиастам подобные решения всегда интересны. Все перечисленные комплекты базируются на чипах Hynix A-Die, хотя степень их «отборности» может отличаться.