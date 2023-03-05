Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Высокочастотная память DDR5-7200 дешевеет в магазинах РФ, а ассортимент расширяется
Цены на чипы памяти просели так сильно, что производители сокращают объемы выпуска
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Всего неделю назад самые доступные комплекты высокочастотной оперативной памяти DDR5-7200 стоили в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей территории Российской Федерации, 26-27 тысяч рублей. Тем не менее, ассортимент модулей и наборов постепенно увеличивается, а цены, напротив, снижаются, причем это не какая-то особенность отечественного рынка, а глобальная тенденция.

В настоящий момент одним из самых выгодных предложений для пользователей, желающих приобрести 32 гигабайта ОЗУ DDR5-7200 является комплект Patriot Viper Venom (PVV532G720C34K), состоящий из двух модулей по 16 ГБ. Он функционирует при более высоком напряжении (1.45В), чем Team T-Force Delta RGB (FF3D532G7200HC34ADC01) (1.4В), но и стоит на момент написания статьи на 7 тысяч рублей дешевле. Тайминги у наборов идентичные.

Есть в «Регарде» и альтернативные варианты – например, отдельные модули и комплекты планок Kingston, но они предлагаются по слишком высоким ценам. Гораздо более адекватную стоимость ритейлер установил на набор DDR5-7200 G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK). Показатели задержек у него немного выше, чем у рассмотренных ранее вариантов, но напряжение – 1.4В. А еще у G.Skill одни из лучших радиаторов.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хотите ультимативный вариант? Память DDR5-8000 пока непросто приобрести даже за рубежом, поэтому рассмотрите комплект DDR5-7800, например, от TeamGroup. В практическом смысле, если говорить о гейминге или работе в ресурсоемком ПО, переплата за него вряд ли оправдана, но оверклокерам и энтузиастам подобные решения всегда интересны. Все перечисленные комплекты базируются на чипах Hynix A-Die, хотя степень их «отборности» может отличаться.

Купить оперативную память в «Регарде»

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #оперативная память #зероновости #ddr5-7200
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

На рынке памяти DRAM произошел сильнейший спад со времен финансового кризиса 2008 года
Lexar выпустила новую память ARES RGB DDR5 для настольных компьютеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
20
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
43
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
7
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
15
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
Amazon предлагает свой собственный воздушный кулер для процессора по доступной цене
+
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
7
Офицер ВСУ с позывным Мадьяр заявил о срочном распоряжении вывести своё подразделение из Бахмута
1
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску новейших танков Panther
34
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
+
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
323
Украинцы «надонатили» почти 6,4 миллиона долларов на 101 гусеничный броневик
18
Alienware анонсировала монитор с частотой 500 Гц, беспроводную клавиатуру, наушники и мышь
2
Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
25
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
4
Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
21

Популярные статьи

На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
11
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
49
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
10
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
7
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
43
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
7
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
12
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
4
Что происходило в день нападения диверсантов и как сейчас живут жители приграничных районов Брянщины
13

Сейчас обсуждают

vitosol
11:20
Слушать, что говорят кастрюли, это как британские учёные. *Солидар дней девять "обороняли" после его потери.
В Украине опровергают факт взятия российским ЧВК «Вагнер» Бахмута
Эдуард Камандаров
11:19
Привет догадливая Настя. Что ж до сих пор молчала? Или и у тебя тоже " позднее зажигание" мой диванный эксперт?
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
Артём Степанов
11:17
"Люблю крепкое касание американского промышленника сзади". "Раньше было лучше". Очередной бессвязный словесный понос от фанатика
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Fetaminaza
11:16
пидор ты охуевший надо тебя на органы в израиль а на деньги боеприпасов прикупить
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
Гиорги Тхиашвили
11:16
Странно, что Evga не упомянул. Оч хорошие бп у них, тихие и надёжные. Взял давно 650 gq и вообще не слышно его
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
vitosol
11:15
Кастрюли используют любой повод, чтобы сутит воду! Зайдите на Youtube; там уже перехоронили по несколько раз руководство РФ. Приписывают высказывания высосанные с пальца. * Сейчас на слуху ЧВК «Вагне...
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
Артём Степанов
11:15
Ты так долго и муторно расписывал оправдание собственного гомосе-лизма, и в итоге выдал, что игры его не интересуют, а только рабочие задачи. Ну, 16e-blan-ядра тебе явно добавят стабильности и много о...
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Дмитрий
11:14
Так что там брать то!? Города как такового уже нет!)))
В Украине опровергают факт взятия российским ЧВК «Вагнер» Бахмута
ffe
11:13
А в Windows12 может появиться WindowsXP.
В Windows 11 могут появиться ИИ-эффекты для фона рабочего стола
Эдуард Камандаров
11:13
Это прекрасный щелбан по носу Урсуле и боррелю с их санкциями. Вперёд Россия, ЕС уже накладывает в штаны по полной.
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем