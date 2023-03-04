Хорошо знакомая большинству геймеров компания Razer анонсировала выпуск специальной серии мышей Orochi V2 для ценителей вселенной «Покемонов». С технической точки зрения входящие в нее манипуляторы не будут отличаться от стандартной версии, зато выделяются ярким оформлением. Покупатели смогут выбирать между дизайном с Пикачу, Чаризардом, Псайдаком и другими персонажами, причем с одним только Пикачу доступны 7 разных вариантов.
реклама
Если говорить о спецификациях мыши, то в первую очередь стоит отметить, что она базируется на высокоточном оптическом сенсоре с разрешением 18000 DPI. Ценителей MMORPG, MOBA и других онлайн-игр порадует наличие шести программируемых кнопок. Весит модель 60 г, а подключается посредством Bluetooth или по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. Заряда аккумуляторной батареи хватит на 400-950 часов работы в зависимости от используемого метода подключения. «Покемон-версии» устройства пока предлагаются официально только в Китае, но различного рода онлайн-ритейлеры и частные перекупщики уже предлагают приобрести новинку на собственных площадках.