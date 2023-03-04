Сейчас в корпоративном секторе уже имеются предложения объемом несколько десятков терабайт

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Как сообщает популярный ресурс Tom's Hardware, компания Pure Storage планирует к 2026 году выпустить SSD проприетарного форм-фактора DFM (Direct Flash Module) емкостью 300 ТБ. В настоящий момент на корпоративном рынке уже присутствуют решения объемом в десятки терабайт, но предлагаются они по крайне высоким ценам. По мнению специалистов Pure Storage, дальнейшее совершенствование технологий производства флеш-памяти 3D NAND приведет к значительному увеличению плотности записи, которое и позволит реализовать столь амбициозные планы.

Выглядит такой прогноз несколько неоднозначно – в настоящий момент крупнейшие производители чипов памяти, такие, как Micron, Hynix, и, вероятно, Samsung, напротив, снижают объемы выпуска 3D NAND из-за превышения предложения над спросом, а также сокращают затраты на разработку новых вариантов памяти. Как считают отраслевые эксперты, появление в ближайшее время флеш-памяти с большим числом слоев, чем у нынешних чипов 3D NAND (230-240 слоев) маловероятно. Если же использовать такие чипы в SSD емкостью 300 ТБ, то по размеру подобный накопитель будет сравним с геймерскими видеокартами, и ему, конечно, понадобится активное охлаждение. При этом в Pure Storage уверены, что в ближайшие 4-6 лет на рынке появится память с 400-500 слоями.

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Впрочем, компания особенно ничем не рискует: SSD Pure Storage DFM используются эксклюзивно в составе хранилищ самого производителя. Сейчас в ассортименте фирмы имеются решения на 24 ТБ и 48 ТБ. Они оснащаются специализированными контроллерами, а также задействуют особое программное обеспечение. А вот интерфейс используется не какой-то вычурный или редкий – U.2 NVMe. Реализуются ли планы Pure Storage, вероятно, будет зависеть от общего состояния рынка флеш-памяти, а значит, и от того, как себя будет чувствовать мировая экономика, которую подкосил нынешний геополитический кризис. Простым же геймерам остается надеяться, что работы над передовыми чипами 3D NAND с большим количеством слоев будут вестись без значительных задержек – в пользовательском сегменте очень не хватает емких твердотельных накопителей объемом хотя бы 8-16 ТБ, ведь современные игры нередко занимают по 100-200 гигагайт.