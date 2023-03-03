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Как сообщают российские СМИ, депутаты Госдумы и Роскомнадзор совместно работают над законопроектом, устанавливающим для банков наказания за оказание финансовых услуг в зарубежных мессенджерах, таких, как Telegram или Viber. Подтвердил эту информацию и зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом какие именно штрафы могут ожидать банки – пока не сообщается.
Ранее представители Минцифры и сторонние эксперты по информационной безопасности негативно высказывались о намерениях некоторых российских банков начать оказывать финансовые услуги посредством мессенджера Telegram. По мнению специалистов, использование подобного канала коммуникации с клиентами увеличивает риски для потребителей. Например, злоумышленники могут использовать телеграм-бота, имитирующего банковский сервис, чтобы похищать личные и платежные данные жертв. Услугами банков пользуются не только продвинутые граждане, соблюдающие правила информационной безопасности в сети, но и люди, далекие от цифровых технологий, которые не смогут отличить фишинговую ссылку от надежной, а фейкового телеграм-бота, созданного злоумышленниками, от настоящего, используемого банком.