А также в нескольких других мессенджерах

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Как сообщают российские СМИ, депутаты Госдумы и Роскомнадзор совместно работают над законопроектом, устанавливающим для банков наказания за оказание финансовых услуг в зарубежных мессенджерах, таких, как Telegram или Viber. Подтвердил эту информацию и зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом какие именно штрафы могут ожидать банки – пока не сообщается.

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Ранее представители Минцифры и сторонние эксперты по информационной безопасности негативно высказывались о намерениях некоторых российских банков начать оказывать финансовые услуги посредством мессенджера Telegram. По мнению специалистов, использование подобного канала коммуникации с клиентами увеличивает риски для потребителей. Например, злоумышленники могут использовать телеграм-бота, имитирующего банковский сервис, чтобы похищать личные и платежные данные жертв. Услугами банков пользуются не только продвинутые граждане, соблюдающие правила информационной безопасности в сети, но и люди, далекие от цифровых технологий, которые не смогут отличить фишинговую ссылку от надежной, а фейкового телеграм-бота, созданного злоумышленниками, от настоящего, используемого банком.