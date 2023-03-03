"Юбилейный" электрокар был произведен 2 марта в Техасе

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Компания Tesla, ассоциирующаяся у многих со своим генеральным директором, американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, официально объявила о выпуске четырехмиллионного электромобиля – сообщается, что модель была произведена 2 марта в Техасе. При этом, как отмечают журналисты и эксперты, на выпуск первого миллиона электрокаров компания потратила около 12 лет – первый Tesla Roadster был выпущен в 2008 году, а миллионный электромобиль компании – в марте 2020. За последующие три года Tesla произвела три миллиона машин.

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Конечно, автопроизводители первого эшелона, такие, как Toyota, выпускают гораздо больше автомобилей – так, в 2022 году японская компания отчиталась о почти 10.5 миллионах сошедших с конвейера экземпляров. Тем не менее, темпы роста производственных мощностей Tesla и объемов выпускаемой ими продукции внушают уважение. В настоящий момент теоретически компания может производить около 2 миллионов электрокаров в год, хотя на практике этот показатель, вероятно, пока недостижим из-за различных проблем, например, логистических. Тем не менее, руководство Tesla ставит невероятно амбициозные цели – в конечном счете дойти до отметки в 20 миллионов производимых в год машин. Для этого фирме понадобится не менее 12 «гигафабрик», при этом неизвестно, будет ли на такое количество электрокаров достаточный спрос.