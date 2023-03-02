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Как сообщают СМИ, лучший футболист 2022 года по версии FIFA, чемпион мира и многократный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заказал для всех игроков сборной Аргентины, а также персонала национальной команды золотые iPhone – в сумме на 35 смартфонов ушло около 175 000 фунтов стерлингов, что, впрочем, не является хоть сколько-нибудь значимой суммой для знаменитого нападающего.
По данным источника, Месси хотел сделать что-то яркое и запоминающееся, чтобы отпраздновать триумф аргентинской национальной команды на мундиале, а потому, связавшись с бизнесменом Беном Лайонсом, обсудил с ним эту идею и принял участие в разработке дизайна упомянутых iPhone. Девайсы были покрыты 24-каратным золотом, также на них выгравировали имена и номера футболистов, а также логотип сборной Аргентины.
Ранее Лионель Месси неоднократно выигрывал различные индивидуальные призы как лучший игрок и лучший бомбардир, а также командные – например, становился чемпионом Испании или победителем Лиги чемпионов УЕФА. Тем не менее, титул чемпиона мира аргентинскому нападающему удалось завоевать лишь с пятой попытки, в возрасте 35 лет. Для многих поклонников футбола именно этот фактор стал решающим в споре «кто лучше – Месси или Роналду», поскольку португальский нападающий выигрывал чемпионат Европы, но не чемпионат мира.