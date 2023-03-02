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Китайская компания Fossibot презентовала свой первый защищенный смартфон под названием F101 – модель не может похвастаться высокой производительностью, поскольку базируется на SoC MediaTek Helio A22 и обладает только 4 гигабайтами ОЗУ. Тем не менее, есть у нее и преимущества, к которым можно отнести невысокую цену (около 140 долларов США) и внушительную емкость аккумулятора – 10600 мА*ч. По данным производителя, в режиме ожидания модель может проработать до 1050 часов. Мощность зарядки при этом по современным меркам у аппарата достаточно скромная – 18 Вт.
Помимо защиты от ударов, Fossibot F101 устойчив к воздействию пыли и воды и соответствует стандарту IP69K. Дисплей у решения достаточно бюджетный – 5.45-дюймовый IPS с разрешением HD+. Емкость накопителя составляет 64 ГБ, что же касается основной камеры – она 24-мегапиксельная. Среди дополнительных преимуществ аппарата можно отметить громкий динамик, а вот весит девайс достаточно много – около 350 г, как, впрочем, и значительная часть защищенных смартфонов. Упор в данном случае сделан именно на устойчивость устройства к различного рода воздействиям и на высокую автономность – пользователям, для которых важна и производительность, следует обратить внимание на другие решения.