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Компания AMD опубликовала инструкцию по переходу на новые процессоры Ryzen 7000X3D – в ней указывается, что может потребоваться обновление или переустановка операционной системы. При этом BIOS обновлять придется наверняка, как и драйвер чипсета материнской платы – этого можно будет избежать лишь при покупке МП новых ревизий, которые в настоящий момент еще не доехали до магазинов.
Помимо всего прочего, для повышения уровня производительности компания рекомендует пользователям отключать функцию безопасности Virtualization-based security (VBS) – ранее геймерам разрешила ее выключать и сама Microsoft. Что касается обновления прошивки BIOS – это можно сделать в сервисном центре магазина или производителя в рамках гарантийного обслуживания, либо самостоятельно. Многие продвинутые МП позволяют осуществить обновление BIOS с флеш-накопителя нажатием специальной кнопки даже без установленного процессора.
Также AMD советует включить в параметрах ОС Windows «Игровой режим» и установить или обновить до новейшей версии приложение Xbox Game Bar. Наличие данного ПО, а также обновленного чипсетного драйвера должно гарантировать, что система будет выбирать для игр «правильные» ядра – особенно важно это в случае 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D, поскольку дополнительным 3D-кэшем в их случае обладают только 8 ядер, расположенные на одном из двух чиплетов.