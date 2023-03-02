Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
AMD опубликовала инструкцию по переходу на Ryzen 7000X3D – может понадобиться переустановка ОС
Обновлением BIOS и драйверов ограничиться удастся далеко не всегда
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Компания AMD опубликовала инструкцию по переходу на новые процессоры Ryzen 7000X3D – в ней указывается, что может потребоваться обновление или переустановка операционной системы. При этом BIOS обновлять придется наверняка, как и драйвер чипсета материнской платы – этого можно будет избежать лишь при покупке МП новых ревизий, которые в настоящий момент еще не доехали до магазинов. 

Помимо всего прочего, для повышения уровня производительности компания рекомендует пользователям отключать функцию безопасности Virtualization-based security (VBS) – ранее геймерам разрешила ее выключать и сама Microsoft. Что касается обновления прошивки BIOS – это можно сделать в сервисном центре магазина или производителя в рамках гарантийного обслуживания, либо самостоятельно. Многие продвинутые МП позволяют осуществить обновление BIOS с флеш-накопителя нажатием специальной кнопки даже без установленного процессора.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также AMD советует включить в параметрах ОС Windows «Игровой режим» и установить или обновить до новейшей версии приложение Xbox Game Bar. Наличие данного ПО, а также обновленного чипсетного драйвера должно гарантировать, что система будет выбирать для игр «правильные» ядра – особенно важно это в случае 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D, поскольку дополнительным 3D-кэшем в их случае обладают только 8 ядер, расположенные на одном из двух чиплетов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #ryzen #7000x3d
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Ryzen 9 7945HX опережает Intel Core i9-13980HX в многоядерном режиме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
29
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
72
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
4
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
7
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
11
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
ИИ генератор изображений Midjourney позволяет создавать настоящие шедевры
6
Один из майнинг-пулов уличили в воровстве 20-30% выработки майнеров
4
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
12

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
36
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
27
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
11
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
25
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
23
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
7
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию
27
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
44

Сейчас обсуждают

KAA
03:44
Это что за клоунада? Понятно что карты дорогие, но откуда эти цифры с оптимальной ценой? Почему 4070ti должна стоить 60 тыр? Я ожидал, что проанализируют различные игры в различных разрешениях и сдела...
GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 4070 Ti – что выбрать, и стоит ли переплачивать за флагман NVIDIA
Devil's Canyon
03:29
Голодаешь наверное... Бедный. PS. Как вы зае6али, обиженные, дырявые нытики.
В Великобритании продают не больше трех огурцов в одни руки
Devil's Canyon
03:28
В Челябинске, в Спаре стоит 60р кг.
В Великобритании продают не больше трех огурцов в одни руки
хахахер
03:26
мне не грозит,я только недавно LastPass поставил,после всей этой истории со взломом.Там небусь всех сотрудников вздрючили потом и те на чеку щас и проверили всё что можно только там.А я думаю чё за хе...
Сервис для хранения паролей LastPass взломали через личный ПК сотрудника
Devil's Canyon
03:23
А пацаны то и не знали... Пиzдец ты свет пролил)) И не лень было стрелочки рисовать? Я тебе еще больше страшную тайну раскрою, мой маленький, есть авто-скрипты для регистрации на форуме под сотню акка...
В Великобритании продают не больше трех огурцов в одни руки
Александр Мельничук
03:22
У меня основная причина полного отказа от рутуба — огромное количество рекламы. На ютубе реклама тоже есть, но чуть чуть, и можно пропустить. А на рутубе прежде чем посмотришь ролик сиди и жри её, да ...
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
Devil's Canyon
03:20
Е6лан. Это был саботаж, специально запретили ввоз продуктов, алкоголя и сигарет в магазины, времена Горби е6аного, перестройки. Это был искусственный дефицит! А люди возле железнодорожных путей и в ле...
В Великобритании продают не больше трех огурцов в одни руки
ffe
03:02
Это конвульсии. Агония. В 23-м агония ожидается ещё более лютая, по прогнозам миллиардов на 35. В процессе исчезновения с лица земли эта Линда ещё и наших буржуинов нахлобучила на пару ярдов. Они ей ...
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
хахахер
02:49
да это хохлам просто крутят всё время фейки какие-то,а тут их как шапито новое воспринимают
Минобороны Беларуси показало видео с самолётом ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи
Devil's Canyon
02:48
Польша существует на донаты от США и Германии. Там ниxyя нет, они ничего не производят, кроме яблок и клубники. И размером эта польша, как Томская Область, а у нас их 48, областей...
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем