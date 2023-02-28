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[Zero] За пост начислено вознаграждение
GELID представила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения Liquid 240 стоимостью 85 долларов
Она рассчитана на тепловую мощность до 240 Вт
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Компания GELID презентовала новую необслуживаемую систему жидкостного охлаждения под названием Liquid 240. Число «240» в данном случае указывает как на длину радиатора решения, так и на максимальную тепловую мощность – если верить производителю, модель способна отвести от центрального процессора до 240 Вт. Среди поддерживаемых сокетов – Intel LGA 1700 и AMD AM5.

Ценителей дизайна рассматриваемая СЖО порадует крышкой помпы, создающей эффект бесконечного зеркала, а также красочной ARGB-подсветкой вентиляторов. Входящие в комплект «вертушки» могут работать в диапазоне скоростей от 750 до 1800 оборотов в минуту при уровне шума, не превышающем 30 дБА. Гарантийный срок составляет 5 лет, что же касается стоимости новинки – модель будет предлагаться примерно за 85 американских долларов.

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Для флагманских процессоров Intel и AMD, особенно в режиме разгона, возможностей Liquid 240 может быть недостаточно, тем не менее, эта СЖО вполне способна составить конкуренцию воздушным кулерам среднего сегмента и даже некоторым суперкулерам. Комплектация устройства представлена на приведенной выше фотографии.

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#анонс #сжо #системы охлаждения #gelid
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