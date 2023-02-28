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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, для автоматической оптимизации производительности в зависимости от нагрузки флагманским процессорам AMD Ryzen 7000X3D понадобится новый драйвер – после его установки система сможет автоматически выбирать наилучшие для того или иного сценария использования ядра – например, с более высокой частотой или с большим размером кэша. Можно будет управлять этим процессом и вручную.
До установки драйвера пользователям будет необходимо обновить и прошивку BIOS материнской платы. Без этого МП не сможет работать с новыми процессорами. Впрочем, вскоре на рынок выйдут свежие ревизии плат на чипсетах X670/670E и B650/650E с уже обновленным BIOS. Тем же, кто будет приобретать новый CPU и старую материнскую плату, можно посоветовать обратиться в сервисный центр магазина или производителя – прошивку обновят в рамках гарантии. Альтернативный вариант – использовать функцию обновления с флеш-накопителя, если она доступна.
Сообщается, что одна из ключевых задач нового драйвера – повышение игровой производительности процессоров. При этом актуален он только для 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D, поскольку они оснащаются ассиметричным набором кэш-памяти: дополнительный 3D-кэш имеется только у одного из двух чиплетов. У восьмиядерного Ryzen 7 7800X3D CCD-чиплет только один, поэтому дополнительная оптимизация не требуется.