Скачать его можно будет с сайта производителя материнской платы

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

реклама

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, для автоматической оптимизации производительности в зависимости от нагрузки флагманским процессорам AMD Ryzen 7000X3D понадобится новый драйвер – после его установки система сможет автоматически выбирать наилучшие для того или иного сценария использования ядра – например, с более высокой частотой или с большим размером кэша. Можно будет управлять этим процессом и вручную.



До установки драйвера пользователям будет необходимо обновить и прошивку BIOS материнской платы. Без этого МП не сможет работать с новыми процессорами. Впрочем, вскоре на рынок выйдут свежие ревизии плат на чипсетах X670/670E и B650/650E с уже обновленным BIOS. Тем же, кто будет приобретать новый CPU и старую материнскую плату, можно посоветовать обратиться в сервисный центр магазина или производителя – прошивку обновят в рамках гарантии. Альтернативный вариант – использовать функцию обновления с флеш-накопителя, если она доступна.



рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сообщается, что одна из ключевых задач нового драйвера – повышение игровой производительности процессоров. При этом актуален он только для 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D, поскольку они оснащаются ассиметричным набором кэш-памяти: дополнительный 3D-кэш имеется только у одного из двух чиплетов. У восьмиядерного Ryzen 7 7800X3D CCD-чиплет только один, поэтому дополнительная оптимизация не требуется.