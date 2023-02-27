Но дорожают из этой тройки только маркетплейсы

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Как сообщает издание «Коммерсант», несмотря на то, что стоимость компании «Яндекс» за последние 12 месяцев снизилась в 1.7 раза, с 17.4 миллиардов долларов до 10.2 миллиардов, она, по данным Forbes, все еще остается самой дорогой в Рунете. Второе и третье место занимают популярные маркетплейсы Wildberries и Ozon – первый подорожал с 7.6 до 9.8 миллиардов, а второй – с 4.7 до 5.2 миллиардов.

Как считают эксперты, востребованность маркетплейсов и торговых онлайн-площадок за последний год только выросла – подобные сервисы не только помогают обходить санкции, но и предоставляют пользователям широкий выбор товаров. Нередко на маркетплейсах можно найти «серую» цифровую технику, предлагающуюся гораздо дешевле, чем в традиционных сетевых магазинах.

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Есть, впрочем, у таких площадок и недостатки – в частности, обилие контрафакта и проблемы с гарантией. По мнению многих покупателей, мошенники продают поддельные товары при попустительстве самих маркетплейсов, которым невыгодно банить нечестных продавцов, ведь они тоже приносят прибыль. В середине прошлого лета выражал обеспокоенность по поводу большого количества контрафактной продукции на площадке Wildberries и представитель Минпромторга Владислав Заславский. С тех пор платформа предприняла определенные меры по борьбе с мошенниками, но вряд ли достаточные.