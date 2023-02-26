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Российская Action/RPG Atomic Heart была одной из самых ожидаемых игр 2023 года, и при выходе произвела фурор, причем не только среди отечественных геймеров и их коллег из стран постсоветского пространства, но и среди западной аудитории – как многие критики, так и простые любители компьютерных игр отметили среди плюсов проекта колоритный антураж альтернативного СССР и превосходную проработку различных деталей.
Так, в игре нашли множество отсылок на поп-культуру, например, на песни группы «Король и Шут», а еще «упоротые» скульптуры, вдохновленные реальными прототипами из российских дворов – их вы можете лицезреть на прикрепленных к данной новости изображениях. Часто именно подобные моменты придают той или иной игре особый шарм и дают понять, что разработчики подходили к процессу создания проекта не формально, а с энтузиазмом, не стесняясь применять творческий подход.
Atomic Heart вышла 21 февраля и на момент написания новости имеет «очень положительные» отзывы на площадке Steam и рейтинг 87%. На короткое время проект поднимался на первое место в топе продаж. При этом на портале Metacritic наблюдается более выраженная поляризация мнений, за счет которой пользовательская оценка игры составляет 7.7 баллов из 10.