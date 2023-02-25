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Как сообщает портал ITHome, геймерский OLED QuadHD-монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM, представленный в начале года в рамках мероприятия CES 2023, можно будет приобрести с 8 марта. Характеристики у модели впечатляющие: 26.5-дюймовый 2K дисплей с частотой обновления 240 Гц, рекордное время отклика в 0.03 мс (GtG), 98.5% охват цветового пространства DCI-P3. Примечательно, что для охлаждения матрицы используется радиатор, что может предотвратить преждевременное ее выгорание.
К сожалению, производитель не уточняет, поддерживает ли новинка технологии адаптивной синхронизации G-Sync и FreeSync, но, если исходить из ценового и маркетингового позиционирования устройства, вероятность этого можно оценивать как весьма высокую. Кстати, рекомендованная стоимость монитора пока не раскрывается, но большинство экспертов склоняются к тому, что он будет предлагаться не менее, чем за 1500 долларов – скорее всего, даже дороже. Игровые OLED-мониторы пока относятся к премиальному сегменту, поэтому доступны далеко не каждому геймеру и могут стоить больше, чем флагманские графические ускорители уровня NVIDIA GeForce RTX 4090.