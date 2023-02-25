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Идентификация по голосу никогда не считалась специалистами по информационной безопасности достаточно надежной, поскольку ее можно обойти, получив запись голоса человека и скомпилировав ее нужным образом при помощи аудиоредакторов. С появлением же доступных широкому кругу пользователей нейросетей задача упростилась во много раз. Этот факт на собственном примере доказал энтузиаст из Великобритании по имени Джозеф Кокс, обошедший систему голосовой идентификации Voice ID банка Lloyds Bank с помощью бесплатной версии ПО от ElevenLabs.
Для генерации своего синтезированного голоса Коксу понадобилось всего пять минут записи настоящего – такой объем аудиоданных несложно получить в ходе короткого телефонного разговора. Стоит отметить, что обмануть Voice ID удалось не с первой попытки, но после внесения изменений в настройки нейросети энтузиаст успешно справился с этой задачей. В итоге система банка не отличила синтезированный голос от настоящего и позволила Джозефу получить доступ к своему банковскому счету. По мнению экспертов по кибербезопасности, использование синтезированных голосов уже в ближайшие месяцы может стать одним из популярных методов атаки на банковские счета и финансовые сервисы, поэтому пользователям стоит переключиться на другие методы идентификации и аутентификации, в идеале – многофакторные.