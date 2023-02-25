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Как рассказал в интервью «Парламентской газете» президент «АВТОВАЗа» Максим Соколов, одной из ключевых причин подорожания производимых автомобилей Lada является сравнительно малый объем российского рынка, по сравнению, например, с рынком Китая. Что же касается производства машин на экспорт – как считают аналитики, в настоящий момент в большинство стран российские авто поставлять не удастся, и даже если бы получилось – они вряд ли стали бы пользоваться значительным спросом.
Посетовал глава компании и на увеличение цен на комплектующие, вызванное, в том числе, санкциями и разрывом логистических цепочек. По мнению господина Соколова, государству следует активно поддерживать автопредприятия с высокой степенью локализации производства в России. Сам «АВТОВАЗ» намерен стимулировать спрос со стороны потребителей, например, при помощи программ льготного кредитования. При этом многие сторонние эксперты относятся к перспективам бренда Lada скептически: за цену новой Granta (от 680 тысяч рублей) многие водители предпочтут приобрести на вторичном рынке машину с пробегом, например, такую, как Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo, более известный как «Polo седан».