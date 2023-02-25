Некоторые из них приобрели уже десятки раз

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Как сообщает Reuters, на популярной площадке Amazon уже успешно продаются книги, написанные чат-ботом на основе нейросетей ChatGPT. В настоящий момент на ресурсе представлено не менее двух сотен таких произведений – и это лишь те, для которых в явной форме указано участие ChatGPT. Наверняка многие продавцы предпочли скрыть тот факт, что предлагаемые ими произведения написаны не человеком.

Примечательно, что некоторые книги, написанные ChatGPT, уже купили десятки пользователей. Как считают некоторые эксперты, первые энтузиасты, использующие нейросети в подобных целях, могут получить неплохую прибыль, а возможно, даже стать миллионерами, особенно с учетом того, что помимо текста, можно генерировать также обложки и иллюстрации. При этом если подходить к процессу с точки зрения максимизации прибыли, возможно, лучше не сообщать читателям, что автором является нейросеть, и генерировать короткие тексты с картинками.

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Так, одна из самых популярных на Amazon книг, написанных ChatGPT, ориентирована на детей – это сказка про белку Сэмми, нашедшую золотую монетку и решившую инвестировать ее в бизнес по торговле желудями. Согласно сюжету, Сэмми становится богатейшей в лесу белкой, что вызывает зависть со стороны ее друзей. Иллюстрации к сказке также созданы нейросетью, какой именно – не уточняется.