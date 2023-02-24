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Компания TeamGroup презентовала один из быстрейших, согласно спецификациям, потребительских PCI-E 5.0 твердотельных накопителей – модель получила название T-Force Cardea Z540. Емкость SSD в максимальной конфигурации составляет 2 терабайта, а скорости последовательного чтения и записи могут доходить до 12000 МБ/с и 10000 МБ/с соответственно. Скорость случайных операций достигает 1.4-1.5 миллионов IOPS.
Какие именно в расматриваемом накопителе используются контроллер и память, производитель пока не сообщил, но, как предполагают эксперты, скорее всего, речь идет о 232-слойных чипах Micron. Что же касается контроллера – практически наверняка устанавливается Phison E26, поскольку TeamGroup не обладает вертикально интегрированным производством SSD и не выпускает собственные контроллеры.
От перегрева устройство защищает тонкий радиатор, выполненный из графена. Если верить TeamGroup, он обеспечивает накопителю на 4-5 градусов по Цельсию более низкую температуру, чем большинство радиаторов материнских плат. Стоить двухтерабайтная версия Cardea Z540 будет около 500 долларов США – по предварительным данным, ее можно будет приобрести во втором квартале текущего года.