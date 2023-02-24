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Как сообщает издание Bloomberg, китайские производители BYD и CATL рассматривают возможность открытия на территории Филиппин производственных мощностей по выпуску аккумуляторных батерей для электромобилей – это поспособствует экспансии продукции брендов за пределы страны. По словам замминистра торговли Филиппин Сеферино Родолфо, представители BYD уже приезжали в страну в 2022 году для поиска подходящих площадок и ведения переговоров.
По данным журналистов, Филиппины – далеко не единственный вариант для китайских компаний. Они также рассматривают Индонезию и Вьетнам – страны, обладающие огромными запасами никеля, а также отличающиеся сравнительно невысокой стоимостью труда. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что организовать производство аккумуляторов в Индонезии планируют Hyundai и Tesla. Что же касается Филиппин – власти страны намерены привлекать инвестиции в экономику при помощи льгот, субсидий и налоговых послаблений.
Потребности производителей электромобилей в литийсодержащих аккумуляторных батареях постоянно возрастают – во многих развитых странах взят курс на углеродную нейтральность и переход с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Требуются аккумуляторы и для хранения энергии, добытой из возобновляемых источников, поскольку, например, эффективность солнечных батарей и ветрогенераторов сильно варьируется в зависимости от времени года и времени суток, а также погоды.