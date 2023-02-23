Один бонус равняется одному рублю

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Сеть российских магазинов «Ситилинк» нередко проводит различные акции – как самостоятельно, так и совместно со своими партнерами. На этот раз геймеров ожидает поистине царский подарок – за приобретение ряда продуктов компании GIGABYTE с последующим написанием о них подробного отзыва можно получить до 10% от цены товара бонусами. Так, если купить флагманский графический ускоритель GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC за 150 тысяч рублей и написать о нем отзыв до окончания акции, на счет пользователя «упадет» аж 15 тысяч бонусов. А в «Ситилинке» один бонус равен одному рублю. Оплатить ими можно от 20% до 75% стоимости покупок в зависимости от статуса пользователя. С подробными правилами акции и бонусной программы можно ознакомиться на сайте магазина. Количество подарочных бонусов ограничено.





Разумеется, в акции участвует не только RTX 4090. Например, можно приобрести GIGABYTE RTX 4070 Ti Gaming OC за 86 тысяч рублей и вернуть 8.6 тысяч в виде бонусов. Распространяются условия предложения и на материнские платы и блоки питания GIGABYTE – полный список участвующих в акции товаров размещен на ее странице. Для их просмотра вы можете воспользоваться расположенным справа фильтром.

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