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Когда графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti только появился на российском рынке, установленные на него отечественными ритейлерами цены отнюдь не обрадовали геймеров – магазины предлагали новенькую видеокарту более, чем за 80 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на ослабление рубля, Ситилинк решил снизить стоимость модели – в настоящий момент как минимум две модификации RTX 4070 Ti можно приобрести дешевле 80 тысяч, пусть и совсем ненамного.
Обе подешевевшие модификации выпускаются вендором Palit – речь идет о версиях GamingPro OC и GameRock OC. Что тот, что другой вариант могут похвастаться эффективной системой охлаждения, возможности которой можно считать не просто достаточными, а даже несколько избыточными, поэтому геймеры, купившие рассматриваемые RTX 4070 Ti, могут не переживать по поводу уровня издаваемого ими шума. Вероятно, в настоящий момент это одна из лучших видеокарт для разрешения QuadHD
Пользователи, желающие играть не в QuadHD, а в 4K, могут обратить внимание на RTX 4080 и RTX 4090. Самая доступная из «четыре тысячи восьмидесятых» стоит в Ситилинке 102 тысячи рублей – это снова модификация от Palit. Одним же из самых привлекательных вариантов RTX 4090 в данный момент является модель GIGABYTE GAMING OC – она стоит 150 тысяч рублей, но 10% от цены можно вернуть в виде бонусов, написав до 14 марта о купленной видеокарте подробный отзыв.