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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Видеокарта RTX 4070 Ti подешевела в магазинах РФ и предлагается менее, чем за 80 тысяч рублей
Впрочем, для большинства российских геймеров это все равно слишком высокая цена
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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

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Когда графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti только появился на российском рынке, установленные на него отечественными ритейлерами цены отнюдь не обрадовали геймеров – магазины предлагали новенькую видеокарту более, чем за 80 тысяч рублей. Тем не менее, несмотря на ослабление рубля, Ситилинк решил снизить стоимость модели – в настоящий момент как минимум две модификации RTX 4070 Ti можно приобрести дешевле 80 тысяч, пусть и совсем ненамного.

Обе подешевевшие модификации выпускаются вендором Palit – речь идет о версиях GamingPro OC и GameRock OC. Что тот, что другой вариант могут похвастаться эффективной системой охлаждения, возможности которой можно считать не просто достаточными, а даже несколько избыточными, поэтому геймеры, купившие рассматриваемые RTX 4070 Ti, могут не переживать по поводу уровня издаваемого ими шума. Вероятно, в настоящий момент это одна из лучших видеокарт для разрешения QuadHD

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3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Пользователи, желающие играть не в QuadHD, а в 4K, могут обратить внимание на RTX 4080 и RTX 4090. Самая доступная из «четыре тысячи восьмидесятых» стоит в Ситилинке 102 тысячи рублей – это снова модификация от Palit. Одним же из самых привлекательных вариантов RTX 4090 в данный момент является модель GIGABYTE GAMING OC – она стоит 150 тысяч рублей, но 10% от цены можно вернуть в виде бонусов, написав до 14 марта о купленной видеокарте подробный отзыв.

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#nvidia #видеокарты #графические ускорители #ситилинк #rtx 4070 ti #регард #зероновости
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