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Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о многочисленных случаях распространения вредоносного программного обеспечения под видом Windows-клиента для нашумевшего в новостях чат-бота на основе нейросетей ChatGPT от компании OpenAI. Чаще всего под полезный софт маскируют троянские и фишинговые программы, распространяют же их, например, посредством социальных сетей. Злоумышленники создают в них сообщества с именем чат-бота в названии, постят в них новости о ChatGPT, а между новостями вставляют ссылки на сайт, на котором и распространяется под видом клиента для чат-бота вредоносное ПО.
Помимо этого, мошенники предлагают установить якобы программу с предоплаченной учетной записью ChatGPT. В процессе инсталляции на экране появляется ошибка, но, как поясняют специалисты, сообщение о ней злоумышленники добавили намеренно – на самом деле на компьютер успешно устанавливается новейший «троян», похищающий данные, сохраненные установленных на устройстве пользователя браузерах. Его назвали Trojan-PSW.Win64.Fobo.
Злоумышленники предлагают фейковые «ChatGPT клиенты» не только для компьютеров и ноутбуков, но и для мобильных устройств, причем иногда они даже попадают в официальные магазины приложений. Гораздо чаще, впрочем, подобное вредоносное ПО распространяется так же, как и версии для Windows – при помощи социальных сетей, мессенджеров и поддельных сайтов.