А также способствовать их быстрому улучшению

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter, пообещал в скором времени опубликовать код ее рекомендательных алгоритмов, уточнив при этом, что пользователи будут им разочарованы. Тем не менее, бизнесмен пообещал, что алгоритмы соцсети при нем будут быстро улучшаться. Ранее Маск неоднократно публиковал через журналистов разоблачающую прошлое руководство Twitter информацию – например, рассказывая о политической цензуре и влиянии на площадку американского ФБР.

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Решения, принятые Маском после приобретения Twitter трактуются многими экспертами как неоднозначные, особенно если говорить о массовых увольнениях. Тем не менее, у миллиардера имеются и многочисленные поклонники по всему миру, которые надеются, что он превратит купленную соцсеть в площадку, на которой будет в полной мере, хотя бы в рамках американского законодательства, действовать право человека на свободу слова. Заявление Илона по поводу того, что код рекомендательных алгоритмов «разочарует» сообщество многих заинтриговало, особенно с учетом принятой при прошлом руководстве практики теневого бана для «неугодных» лидеров мнений.