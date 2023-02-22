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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Продажи ПК в 2023 году могут обвалиться до уровня 2006 года – Morgan Stanley
Другие эксперты выдают не такие катастрофические, но тоже плохие прогнозы
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Как считают представители Morgan Stanley, глобальный рынок персональных компьютеров в 2023 году может показать самые низкие результаты за последние 17 лет – с 2006 года. По их мнению, всего будет отгружено не более 249 миллионов экземпляров. Не самые благоприятные прогнозы выдают и эксперты различных аналитических компаний, говоря о таких факторах, как высокая инфляция и тревожный новостной фон – в подобных условиях многие люди предпочитают откладывать крупные покупки.

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По данным тайваньских СМИ, корпорация Intel планирует перенести заказы на производство продукции по 3-нанометровому техпроцессу TSMC на конец четвертого квартала, чтобы успеть распродать побольше запасов. Также на тематических ресурсах появляются многочисленные новости о массовых увольнениях IT-компаниями работников и о сокращении объемов выпуска чипов памяти DRAM и NAND в связи с превышением предложения над спросом. Некоторые аналитики считают, что цены в отдельных сегментах рынка компьютерных комплектующих могут в 2023 году даже снизиться, хотя надеяться на удешевление, например, игровых графических ускорителей не стоит.

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#экономика #компьютеры
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