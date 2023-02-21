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На следующей неделе, 28 февраля, ожидается официальный релиз процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D-кэшем, которого с нетерпением ждут многие геймеры, надеясь на повторение новыми CPU успехов Ryzen 7 5800X3D. Как сообщает портал Wccftech, некоторые производители материнских плат уже начали выпускать обновленные версии прошивок BIOS с поддержкой новых процессоров. Первой из широко известных в России компаний, выпускающих МП, предложившей BIOS на базе библиотеки AGESA 1.0.0.5, позволяющей работать с новыми процессорами, стала ASRock, но нет никаких сомнений, что вслед за ней быстро подтянутся ASUS, MSI, GIGABYTE и менее известные в нашей стране бренды.
Стоит напомнить, что 28 февраля начнутся продажи только 16-ядерного Ryzen 9 7950X3D и 12-ядерного Ryzen 9 7900X3D. Шестнадцатипоточный восьмиядерник Ryzen 7 7800X3D, который интересует многих любителей компьютерных игр, станет доступен только в апреле. Впрочем, впечатление о том, удастся ли AMD догнать Intel в игровых сценариях использования, удастся составить и по тестам старших моделей новеньких CPU. Что же касается цен – за 16-ядерник и 12-ядерник придется отдать 700 и 600 долларов соответственно, а за 7800X3D – 450 долларов. Intel Core i7-13700KF стоит дешевле, так что, если AMD не удастся навязать Raptor Lake конкуренцию, компания может быть вынуждена снизить рекомендованные цены.