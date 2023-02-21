При этом рекордных частоты и таймингов ждать не следует

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, базирующаяся в США и хорошо знакомая большинству геймеров компания Corsair анонсировала выпуск комплектов модулей оперативной памяти DDR5 под названиями Vengeance и Vengeance RGB. Среди предлагаемых вариантов будут набор на 48 ГБ (из двух планок по 24 ГБ), на 96 ГБ (из двух по 48 ГБ) и на 192 ГБ (из четырех по 48 ГБ). Частота и тайминги будут по современным меркам довольно скромными: 5200 и 5600 МТ/с, а также 38-38-38-84 и 40-40-40-77. Рабочее напряжение в обоих случаях составляет 1.25В. На каких именно чипах базируется новая ОЗУ – пока неизвестно.

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Стоимость младшего в линейке комплекта составит примерно 185 американских долларов, за набор на 96 ГБ придется отдать уже 400 долларов, цену же на 192-гигабайтный комплект производитель к настоящему моменту не сообщил. Часть новинок уже доступна для приобретения, а часть поступит в магазины только в начале марта. Многие современные материнские платы с четырьмя слотами DIMM DDR5 поддерживают установку до 192 ГБ ОЗУ, поэтому комплекты Corsair, несмотря на не самую скромную цену, могут оказаться востребованы – например, для некоторых рабочих сценариев использования.