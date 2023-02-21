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По данным Yonhap News, Южная Корея намерена начать развертывание сетей связи шестого поколения (6G) уже к 2028 году – на два года раньше, чем планировалось изначально. С соответствующим заявлением официально выступило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны. Известно, что власти будут поощрять бизнес производить оборудование для сетей 6G.
Подобный план выглядит вполне осуществимым, особенно с учетом того, что, если говорить о сетях пятого поколения (5G), то Южная Корея относится к числу мировых лидеров по их развитию – связью 5G в стране пользуются уже десятки миллионов человек. Эксперты IPlytics подсчитали, что лидирует страна и по числу связанных с сетями пятого поколения патентов – в случае 4G пальму первенства удерживали фирмы из США и Евросоюза (без учета вклада Китая).
Развитие сетевой инфраструктуры необходимо, поскольку объемы передаваемой информации постоянно растут, и речь не только о потреблении контента, но и о различных устройствах, например, являющихся частью умного дома. Не стоит забывать и про электромобили и некоторые современные автомобили с их датчиками и регулярно обновляющимся программным обеспечением. Южнокорейские власти намерены сохранить лидирующую позицию страны в телекоммуникационной отрасли и извлечь из нее выгоду для собственной экономики.