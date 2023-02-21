В настоящий момент десятки миллионов граждан страны уже пользуются связью 5G

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

По данным Yonhap News, Южная Корея намерена начать развертывание сетей связи шестого поколения (6G) уже к 2028 году – на два года раньше, чем планировалось изначально. С соответствующим заявлением официально выступило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны. Известно, что власти будут поощрять бизнес производить оборудование для сетей 6G.

Подобный план выглядит вполне осуществимым, особенно с учетом того, что, если говорить о сетях пятого поколения (5G), то Южная Корея относится к числу мировых лидеров по их развитию – связью 5G в стране пользуются уже десятки миллионов человек. Эксперты IPlytics подсчитали, что лидирует страна и по числу связанных с сетями пятого поколения патентов – в случае 4G пальму первенства удерживали фирмы из США и Евросоюза (без учета вклада Китая).

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Развитие сетевой инфраструктуры необходимо, поскольку объемы передаваемой информации постоянно растут, и речь не только о потреблении контента, но и о различных устройствах, например, являющихся частью умного дома. Не стоит забывать и про электромобили и некоторые современные автомобили с их датчиками и регулярно обновляющимся программным обеспечением. Южнокорейские власти намерены сохранить лидирующую позицию страны в телекоммуникационной отрасли и извлечь из нее выгоду для собственной экономики.