Об этом свидетельствуют статистика поисковых систем и другие данные

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

После введения санкций и ухода из России части зарубежных компаний и сервисов, спрос на приобретение или аренду виртуальных номеров, а также на SMS-активации значительно вырос. Эту тенденцию подтверждают как статистика поиска «Яндекса», так и информация от представителей сервисов, оказывающих подобные услуги. Если взять в качестве примера данные сервиса «Яндекс.Вордстат», то за второе полугодие 2021 года россияне использовали запрос «виртуальный номер» 690 тысяч раз, а за аналогичный период 2022 года – более 1.1 миллиона раз.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В большинстве случаев стоимость SMS-активации аккаунта на каком-либо из зарубежных ресурсов обходится в 7-100 рублей, при этом пользователь сильно рискует, поскольку в дальнейшем настоящий владелец номера может воспользоваться функцией восстановления пароля и отобрать у него аккаунт. Полноценная аренда номеров стоит гораздо дороже. При этом сама отрасль в настоящий момент, по мнению экспертов, с юридической точки зрения находится в «серой зоне». Сайты, предлагающие услуги SMS-активаций и аренды виртуальных номеров могут в любой момент быть заблокированы, поскольку по закону SIM-карта должна быть привязана к паспортным данным конкретного гражданина.