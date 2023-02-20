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После введения санкций и ухода из России части зарубежных компаний и сервисов, спрос на приобретение или аренду виртуальных номеров, а также на SMS-активации значительно вырос. Эту тенденцию подтверждают как статистика поиска «Яндекса», так и информация от представителей сервисов, оказывающих подобные услуги. Если взять в качестве примера данные сервиса «Яндекс.Вордстат», то за второе полугодие 2021 года россияне использовали запрос «виртуальный номер» 690 тысяч раз, а за аналогичный период 2022 года – более 1.1 миллиона раз.
В большинстве случаев стоимость SMS-активации аккаунта на каком-либо из зарубежных ресурсов обходится в 7-100 рублей, при этом пользователь сильно рискует, поскольку в дальнейшем настоящий владелец номера может воспользоваться функцией восстановления пароля и отобрать у него аккаунт. Полноценная аренда номеров стоит гораздо дороже. При этом сама отрасль в настоящий момент, по мнению экспертов, с юридической точки зрения находится в «серой зоне». Сайты, предлагающие услуги SMS-активаций и аренды виртуальных номеров могут в любой момент быть заблокированы, поскольку по закону SIM-карта должна быть привязана к паспортным данным конкретного гражданина.