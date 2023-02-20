Также на мероприятии будет много других интересных новинок

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Бренд Tecno планирует представить на выставке MWC 2023, которая начнется в конце февраля в Барселоне, свой первый складной смартфон под названием PHANTOM V Fold. Подробные спецификации устройства пока не раскрываются, но производитель сообщает, что модель базируется на высокопроизводительной SoC MediaTek Dimensity 9000+, а также обладает суммарно пятью камерами.

Аппарат будет предлагаться в двух вариантах цветового оформления, в том числе, в черном, как на заглавной фотографии. Вероятно, как и другие смартфоны с гибким экраном, PHANTOM V Fold будет относиться к премиальному ценовому сегменту, на это же намекает и доступная к настоящему моменту информация о его технических характеристиках.

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Как считают эксперты, со временем рынок гибких и складных смартфонов будет расти, хотя в ближайшие годы подобные устройства скорее останутся нишевыми, чем станут массовыми. При этом стоит ожидать, что некоторые производители предложат смартфоны с гибким экраном не только во флагманском, но и в субфлагманском, а возможно, даже в среднем ценовом сегменте. Как скоро это случится – будет зависеть как от спроса, так и от возможностей по удешевлению производства.