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Компания ASRock, известная российским потребителям прежде всего благодаря материнским платам, анонсировала плату расширения Blazing Quad M.2 Card, позволяющую использовать один разъем PCI-Express 5.0 x16 для установки четырех M.2 PCI-Express 5.0 твердотельных накопителей. Внешне устройство напоминает игровую видеокарту начального ценового сегмента, хотя размеры вентиляторов его системы охлаждения гораздо более скромны, чем у графических ускорителей. Также плата оснащена термопрокладками и радиатором.
Из разъемов у Blazing Quad M.2 Card, помимо тех, что предназначены непосредственно для подключения SSD, имеются порт 6 pin для подключения дополнительного питания, а также 4pin кабель, подключающийся к материнской плате для обеспечения работы вентиляторов. Есть и светодиодные индикаторы, позволяющие осуществлять мониторинг работы установленных накопителей. Стоимость новинки пока не раскрывается, но очевидно, что она может заинтересовать как профессионалов, так и геймеров, которым не хватает M.2 разъемов на материнской плате. При этом не следует забывать о принципе обратной совместимости – к плате можно будет подключать не только PCI-E 5.0, но и PCI-E 4.0, и PCI-E 3.0 накопители, хотя их скоростные показатели будут ограничены как спецификациями, так и версией интерфейса.