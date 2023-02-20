Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
ZTE Nubia представит очки дополненной реальности в рамках мероприятия MWC 2023
Виртуальная и дополненная реальность, а также метавселенные интересуют многие компании
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

реклама

Как сообщает портал GSMArena, компания ZTE, базирующаяся в Китае и знакомая многим потребителям по своему бренду Nubia, планирует представить в рамках мероприятия MWC 2023, которое начнется в конце февраля в Барселоне, очки дополненной реальности под названием Neovision Glass. Технических подробностей о девайсе пока нет – производитель лишь сообщил, что очки обеспечат пользователям «непревзойденный аудиовизуальный опыт».

Кроме Neovision Glass, ZTE планирует представить ряд других устройств – судя по тизерному изображению, среди них будут как минимум планшет, ноутбук, смартфон, роутер, монитор и умные часы. Привезут свои новинки на выставку и многие другие производители, так что мероприятие обещает быть весьма интересным. В ближайшие дни следует ожидать новых тизеров и анонсов, по которым можно будет понять, чего стоит ожидать от тех или иных компаний, связанных с индустрией цифровой техники и информационных технологий.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Если говорить о самых ожидаемых устройствах для взаимодействия с виртуальной или дополненной реальностью, то особое место среди них занимает будущая гарнитура Apple. Тем не менее, как сообщают инсайдеры, решение будет представлено не раньше июня – корпорация не успеет полноценно анонсировать его в апреле из-за необходимости исправления некоторых недостатков.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#виртуальная реальность #zte #nubia #гарнитура #дополненная реальность #очки #очки дополненной реальности #mwc 2023
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Realme GT 3 дебютирует на MWC 2023 и получит быструю зарядку на 240 Вт
Xiaomi в рамках конференции MWC 2023 покажет роботов CyberDog и CyberOne
Цена Xiaomi Buds 4 в Европе составит 59 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
27
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
3
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
11
В ВСУ допускают, что ЧВК "Вагнер" сознательно даёт прибыть украинскому подкреплению в город
16
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
9
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
14
Игровая онлайн-платформа Roblox разрабатывает собственные ИИ-инструменты, которые будут помогать с разработкой
+
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
3
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Эмулятор PlayStation Vita наконец-то выпущен для Android
1
Huawei снова тестирует процессоры собственной разработки
+

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
34
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
29
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
33
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
10
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
45
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
9
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Андрей Зозуля
14:40
Мне одному кажется что чел влил 320-350т с его слов, а на выходе получил какую-то некрасивую какаху. В плане производительности вопросов нет, но внешний вид за такую цену это треш.
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
boris558
14:39
Можно было провести испитание Искандера с ядерной боеголовкой над Киевом.
Байден встретился с Зеленским в Киеве и пообещал новый пакет военной помощи
Александр Олейников
14:37
На ютубе прохождение смотрел, тож норм зашло. Хз чего её хейтят так
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
Олег Власов
14:36
Что самое плохое,всё это они экспортируют нам,в т.ч. наркоманию и психо-сексуальные отклонения.
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
14:36
Это называется политтехнологией. И делается это для того, чтобы отвлечь население России от нарастающих насущных проблем через навязывание постоянно муссирующей информации о европах и украинах, дескат...
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
WOLF PACIFIER
14:35
Это сарказм.
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
32Влад32
14:34
Спекулянты захватили мир.
Создатель всемирной сети WWW назвал криптовалюты исключительно спекулятивным явлением
Владимир Дранников
14:33
Иди в буй свисти
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
vadimus777
14:33
Непонятно, как быть со свободным местом под вентилятор в верхней части, через него возможен подсос холодного воздуха по короткой, тем самым снижая общую эффективность охлаждения.
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Sir Traher
14:33
Почему? На углеводородных молекулах существует, сможет и на кремнии, когда освоят архитектуру
ChatGPT обрушился на Илона Маска, а самый мощный ИИ AlphaGo проиграл в Го любителю со счётом 14:1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем