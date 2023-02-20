Виртуальная и дополненная реальность, а также метавселенные интересуют многие компании

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Как сообщает портал GSMArena, компания ZTE, базирующаяся в Китае и знакомая многим потребителям по своему бренду Nubia, планирует представить в рамках мероприятия MWC 2023, которое начнется в конце февраля в Барселоне, очки дополненной реальности под названием Neovision Glass. Технических подробностей о девайсе пока нет – производитель лишь сообщил, что очки обеспечат пользователям «непревзойденный аудиовизуальный опыт».

Кроме Neovision Glass, ZTE планирует представить ряд других устройств – судя по тизерному изображению, среди них будут как минимум планшет, ноутбук, смартфон, роутер, монитор и умные часы. Привезут свои новинки на выставку и многие другие производители, так что мероприятие обещает быть весьма интересным. В ближайшие дни следует ожидать новых тизеров и анонсов, по которым можно будет понять, чего стоит ожидать от тех или иных компаний, связанных с индустрией цифровой техники и информационных технологий.

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Если говорить о самых ожидаемых устройствах для взаимодействия с виртуальной или дополненной реальностью, то особое место среди них занимает будущая гарнитура Apple. Тем не менее, как сообщают инсайдеры, решение будет представлено не раньше июня – корпорация не успеет полноценно анонсировать его в апреле из-за необходимости исправления некоторых недостатков.