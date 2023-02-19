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Как сообщил глава китайской корпорации Xiaomi Лэй Цзюнь, компания примет участие в мероприятии MWC 2023, которое пройдет в Барселоне. Помимо смартфонов и прочей цифровой и бытовой техники, Xiaomi планирует продемонстрировать двух роботов – робособаку CyberDog и антропоморфную модель CyberOne. Оба робота оснащены визуальными и слуховыми датчиками, но подробностей о них пока практически нет. Впрочем, выставка MWC 2023 начнется уже 27 февраля, так что ждать осталось недолго.
Многие комментаторы отметили, что CyberDog внешне напоминает знаменитую робособаку от компании Boston Dynamics, но подобные роботы в принципе выглядят достаточно однотипно. Интерес вызывают подробные технические характеристики модели, а также возможные сценарии ее использования – так, робот Boston Dynamics использовался в медицине, сельском хозяйстве, охране правопорядка и в других сферах. Так, подобного рода роботов можно использовать, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем человека, например, при контакте с больным COVID-19 в особенно опасных его вариантах, или при проверке подозрительных предметов, которые могут оказаться замаскированными взрывными устройствами.