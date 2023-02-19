Без учета стоимости оборудования

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Как сообщает аналитическое агентство Guosheng Securities, тренировка продвинутого чат-бота на основе нейросетей, подобного ChatGPT, может стоить примерно от 2 до 12 миллионов долларов США без учета стоимости оборудования. При этом для обработки запросов пользователей, обращенных к модели, денег нужно гораздо больше. Так, в январе ChatGPT использовали не менее 13 миллионов клиентов – согласно подсчетам экспертов, для взаимодействия с ними потребовалось бы не менее 30 тысяч экземпляров GPU NVIDIA A100. Таким образом, необходимы изначальные инвестиции в размере 750-900 миллионов долларов.

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Как подчеркивают аналитики, для крупных корпораций стоимость обучения нейросетей является вполне приемлемой. А вот если, например, использовать ChatGPT для каждого поискового запроса в Google, то стоимость необходимого для этого оборудования превысит 100 миллиардов долларов. Это почти в 2 раза больше чистой прибыли всего холдинга Alphabet за 2022 год, которая немного не дотягивает до 60 миллиардов. Впрочем, интегрировать чат-боты на основе нейросетей имеет смысл не для любых поисковых запросов, а только для некоторых. К тому же, для них можно продумать и реализовать дополнительные способы монетизации.