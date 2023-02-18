В том числе и в ответах, сгенерированных чат-ботом на основе нейросетей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Как пишет Reuters, корпорация Microsoft сообщила крупным рекламным агенствам о планах монетизировать свою обновленную поисковую систему Bing, добавив в нее рекламные блоки по аналогии с Google. Реклама будет добавлена и в окно ответов чат-бота на основе нейросетей ChatGPT от компании OpenAI, используемого в Bing. В настоящий момент Microsoft уже проводит тестирование рекламы на ограниченной выборке пользователей.

Потенциально реклама в поисковой системе Bing может принести корпорации колоссальную прибыль – в браузере Edge она используется по-умолчанию, и чем больше доля этого веб-обозревателя, тем больше сможет зарабатывать Microsoft. В окне с чат-ботом компания планирует использовать не только традиционные форматы рекламы, но и ориентированные на конкретные отрасли. Например, если пользователь спросит: «какие лучшие отели в городе N?», помимо прямого ответа он может увидеть рекламу отелей. Похожая картина по некоторым запросам уже наблюдается, например, в Google.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Эксперты специализирующейся на рекламе компании Omnicom полагают, что в долгосрочной перспективе чат-боты на основе нейросетей могут стать самым востребованным и популярным способом поиска в интернете. С учетом того, что большинство людей достаточно ленивы, а чат-бот позволяет не просматривать десятки веб-страниц, выданных традиционными поисковыми движками, этот прогноз может оказаться достаточно точным.