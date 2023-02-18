реклама
Как пишет Reuters, корпорация Microsoft сообщила крупным рекламным агенствам о планах монетизировать свою обновленную поисковую систему Bing, добавив в нее рекламные блоки по аналогии с Google. Реклама будет добавлена и в окно ответов чат-бота на основе нейросетей ChatGPT от компании OpenAI, используемого в Bing. В настоящий момент Microsoft уже проводит тестирование рекламы на ограниченной выборке пользователей.
Потенциально реклама в поисковой системе Bing может принести корпорации колоссальную прибыль – в браузере Edge она используется по-умолчанию, и чем больше доля этого веб-обозревателя, тем больше сможет зарабатывать Microsoft. В окне с чат-ботом компания планирует использовать не только традиционные форматы рекламы, но и ориентированные на конкретные отрасли. Например, если пользователь спросит: «какие лучшие отели в городе N?», помимо прямого ответа он может увидеть рекламу отелей. Похожая картина по некоторым запросам уже наблюдается, например, в Google.
Эксперты специализирующейся на рекламе компании Omnicom полагают, что в долгосрочной перспективе чат-боты на основе нейросетей могут стать самым востребованным и популярным способом поиска в интернете. С учетом того, что большинство людей достаточно ленивы, а чат-бот позволяет не просматривать десятки веб-страниц, выданных традиционными поисковыми движками, этот прогноз может оказаться достаточно точным.