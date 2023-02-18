Такая функция уже присутствует в тестовой сборке

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Операционная система Windows 11, а в особенности, ее интерфейс, вызывают массу критики со стороны пользователей, привыкших к «десятке». Тем не менее, корпорация Microsoft продолжает постепенно улучшать систему и добавлять в нее новые функции. Так, в одной из тестовых сборок под номером 25300, которая доступна инсайдерам, принимающим участие в тестировании ранних версий Windows, появилась функция завершения процессов прямо с панели задач – когда она перекочует в релизную версию ОС, пользователям больше не придется лишний раз открывать диспетчер задач. Ранее с панели задач можно было только закрыть окно (что не всегда работало в случае зависания игры или программы), но не завершить процесс.

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Когда именно новая функция появится в стабильных версиях Windows 11 пока не сообщается, тем не менее, вероятность, что она в итоге будет в них реализована, близится к 100%. И действительно – зачем тратить время на открытие диспетчера задач, если завершать процесс непосредственно с основного рабочего стола, а точнее, нижней панели, гораздо быстрее и удобнее. Кстати, одним из наиболее критикуемых в настоящий момент новшеств Windows 11 является сокращенное контекстное меню с кнопкой «Показать дополнительные параметры». Полное контекстное меню, знакомое по Windows 7, Windows 10 и другим ОС нравилось подавляющему большинству пользователей больше.