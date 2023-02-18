Одной из основных причин является снижение спроса на рынках ПК и ноутбуков

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Как пишет издание Financial Times, китайская компания Lenovo, как и многие другие фирмы, связанные с индустрией информационных технологий, рассматривает вариант сокращения части сотрудников. Сколько именно может быть уволено работников, пока не сообщается. Тем не менее, в своем недавнем финансовом отчете фирма сообщила о снижении выручки на 24% – в денежном выражении это колоссальные 15.3 миллиарда долларов. Примечательно, что наиболее сильно падение коснулось подразделения, отвечающего за ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства – выручка в данном случае сократилась на 34%, а операционная прибыль – на 37%. В своем отчете представители компании уточняют, что показатели упали до уровня, наблюдавшегося до начала пандемии коронавируса.

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Согласно информации журналистов The Register, на одной из встреч с инвесторами руководители Lenovo пришли к выводу, что компании нужно сократить затраты не менее, чем на 150 миллионов долларов. Сделать это планируется через общее уменьшение операционных расходов, а также посредством увольнений. Стоит отметить, что если Lenovo все же пойдет на сокращение штата, то она будет далеко не в первых рядах. Об увольнении 6.5 тысяч сотрудников уже сообщила Dell, а HP планирует уволить 4-6 тысяч. Отчитывались о принятии подобных мер и многие другие IT-гиганты, а корпорацию Apple «поймали» на скрытом увольнении внештатных работников.