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Как сообщает популярный ресурс Apple Insider, компания из Купертино тайно сокращает тысячи внештатных работников, которые формально не являются ее сотрудниками, но нередко совместно работают над различными проектами вместе с «полноправными» кадрами. Вероятно, таким образом корпорация стремится избежать репутационных издержек, связанных с массовыми сокращениями – за последние несколько месяцев подобные сокращения провели многие крупные бренды из отрасли информационных технологий. Что же касается «яблочных» – формально они не проводили никаких действительно массовых увольнений.
Согласно сведениям Apple Insider, некоторые внештатные работники «яблочных» жалуются, что к ним относятся как к людям второго сорта– не предоставляют никакой страховки или дополнительных бонусов, а также не предлагают работу в Apple Park. Сама компания пока никак не прокомментировала ситуацию, но, если историю подхватят не только тематические, но и массовые СМИ, она может приобрести масштабы крупного скандала. Особенно с учетом недавних слов главы компании Тима Кука: он говорил, что Apple скрупулезно подходит к процессу рекрутинга и нанимает работников лишь в определенные отделы.