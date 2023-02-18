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По данным популярного ресурса TechPowerUp, дела компании Micron оказались хуже, чем сообщалось в СМИ ранее – производитель намерен уволить не 10%, а 15% сотрудников, а также урезать капитальные затраты в 2023 и 2024 годах. Всего по состоянию на конец 2022 года в штате Micron насчитывалось примерно 49-50 тысяч человек. Сообщается, что сокращать работников будут поэтапно.
Помимо увольнений и уменьшения капитальных затрат, Micron, как и другие крупные производители чипов DRAM и/или NAND, искусственно ограничит выпуск продукции, чтобы сбалансировать предложение и спрос, и не отдавать свою продукцию за бесценок. Переход на новый техпроцесс 1γ откладывается до 2025 года, что означает, что 232-слойные чипы памяти останутся наиболее передовыми в арсенале компании дольше, чем предполагалось. Как опасаются эксперты, с учетом этих обстоятельств главные конкуренты Micron, южнокорейские корпорации Samsung и SK Hynix, могут обогнать американского производителя, после чего ему будет сложно наверстать технологическое отставание. Ближайший отчет Micron о финансовых результатах состоится в марте – компания ожидает снижения квартальной выручки на 300 миллионов долларов по сравнению с предыдущими тремя месяцами.