Ранее подобные попытки оканчивались провалом

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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Американская компания Sakuu сообщила об успешном освоении технологии 3D-печати литийсодержащих аккумуляторных батарей произвольной формы – ранее подобные аккумуляторы пытались создать другие фирмы, но безуспешно. Технология основана на сухом методе производства, разработанном в Массачусетском технологическом институте, для печати используется платформа Kavian.

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3D-печать аккумуляторов любой формы позволяет максимально эффективно использовать свободное место, например, полностью заполняя незадействованное пространство в случае электромобилей. О похожей идее в свое время высказывался глава Tesla Илон Маск, говоря о том, что встраивание батарей в шасси электрокаров пусть и сделает их несьемными, но обеспечит максимально доступную емкость. Если у разработанной Sakuu технологии нет явных недостатков или «подводных камней», то в скором времени она будет использоваться повсеместно. Впрочем, пока для подобного оптимизма недостаточно оснований: новости о революционных типах аккумуляторов или способах их производства появляются каждый год, но далеко не все новшества оказываются массово применимы и коммерчески выгодны.