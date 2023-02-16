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Как сообщает Security Lab, некий молодой человек из Казани нашел баг в приложении банка «Ак Барс». У клиента было две банковских карты, одна из них – заблокированная. Он сделал запрос на вывод средств с букмекерского сайта на заблокированную карту. Банк отклонил перевод, и деньги вернулись на счет на сайте, но при этом появились и на другой, незаблокированной карте. Таким образом за несколько дней гражданин перевел себе около 68 миллионов рублей. Всего было совершено порядка 30 тысяч операций.
К тому моменту, когда сотрудники банка обнаружили подозрительные операции и заблокировали счета и карты клиента, последний уже успел снять и потратить часть денег, а также приобрести автомобиль и скрыться в неизвестном направлении. Сообщается, что в настоящий момент он находится в розыске. Впрочем, удастся ли правоохранительным органам найти новоиспеченного миллионера – неизвестно, так как он мог уже покинуть страну. Примечательно, что многие комментаторы в социальных сетях встали на сторону клиента, а не банка, несмотря на то, что гражданин явно намеренно злоупотреблял ошибкой в программном обеспечении компании. Подобные новости нередко являются лакмусовой бумажкой, демонстрирующей отношение общества к чему-либо – в данном случае можно говорить о недоверии к банковской системе и широком распространении мнения о том, что финансово-кредитные учреждения чрезмерно обогащаются за счет граждан.