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Среди упреков в адрес компании AMD, которые транслируют поклонники NVIDIA, нередко встречается критика драйверов и программного обеспечения «красных». И кажется, она вновь получила реальную основу – выпущенный драйвер Adrenalin 23.2.1 WHQL принес владельцам графических ускорителей Radeon новые проблемы. Как сообщают пользователи Twitter, Reddit, а также других социальных сетей и тематических форумов, после установки драйвера у многих перестает грузиться операционная система Windows 10 или Windows 11. Не помогает и опция восстановления заводских настроек – ОС выдает ошибку «Inaccessible Boot Device»
Что именно вызывает подобную проблему – пока неизвестно, но очевидно, что подобная недоработка нанесет AMD значительный репутационный ущерб – в спорах «зеленые против красных» первые получают неоспоримый аргумент. Пострадавшие же пользователи рекомендуют не устанавливать новый драйвер до выхода исправленной версии или создать перед обновлением точку восстановления Windows. Как предполагают некоторые энтузиасты, установка драйвера может сбивать некоторые настройки BIOS материнской платы, но изменение порядка устройств в разделе Boot не помогает решить проблему.