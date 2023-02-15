Получив галочку в профиле и обрадовав товарища майора

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Социальная сеть Вконтакте реализовала функцию подтверждения аккаунта при помощи портала Госуслуги или Tinkoff ID – теперь каждый желающий может получить отметку в виде серой галочки, которая будет подтверждать, что на странице указаны реальные имя и фамилия. В настоящий момент подтверждение аккаунта является полностью опциональным и может быть полезным в первую очередь для пользователей, продающих товары или оказывающих услуги, которым необходимо доверие со стороны своих клиентов.

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Разработчики Вконтакте заявляют, что персональные данные пользователей надежно защищены и не будут никуда передаваться, тем не менее, в соцсети уже появилась масса остроумных комментариев в стиле «подтверди свой аккаунт – обрадуй товарища майора». С учетом того, что значительная часть штрафов и уголовных дел «за слова в интернете» касается именно пользователей Вконтакте, в подобного рода шутках есть доля серьезности. Впрочем, способов идентифицировать пользователя социальной сети хватает и без того – это и номер мобильного телефона, и IP-адрес, и уникальный фингерпринт браузера. Не зарегистрированная на человека сим-карта и VPN, конечно, нередко способны помочь скрыть свою личность, но далеко не всегда.