Они создают фейковые сайты, на которых якобы можно оплатить доступ к боту

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Как отмечают специалисты по информационной безопасности, современные мошенники удивительно быстро адаптируются к меняющейся новостной повестке. Так, когда начались локдауны, связанные с пандемией коронавируса, злоумышленники предлагали приобрести «отвод от прививки» или QR-код, якобы позволяющий беспрепятственно посещать любые заведения. Вскоре же после начала прошедшей весной в России частичной мобилизации преступники создали множество сайтов, на которых предлагали якобы «отсрочки» и различные способы избежать отправки в армию.

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На этот раз внимание мошенников привлекла информационная волна, касающаяся чат-бота на основе нейросетей ChatGPT от компании OpenAI. В сети уже появились десятки русскоязычных сайтов, создатели которых обещают «предоставить доступ» к чат-боту. На самом же деле у доверчивых пользователей просто списываются денежные средства – от 10 до 400-500 рублей в зависимости от наглости злоумышленников. Как считают эксперты, в ближайшее время число подобного рода мошеннических ресурсов будет только расти – преступники будут предлагать получение доступа не только к ChatGPT, но и к другим нейросетям, а также к различным зарубежным сервисам, в настоящий момент не работающим с россиянами.