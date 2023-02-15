Среди них - значительный уровень брака и бюрократия

Пандемия коронавируса с ее жесткими локдаунами, а также санкции со стороны США в адрес Китая привели к тому, что корпорация Apple решила перенести часть производственных мощностей, выпускающих iPhone, за пределы Поднебесной. Выбор компании из Купертино пал на Индию, но, как пишет Financial Times, «яблочные» уже столкнулись с рядом проблем и столкнутся с еще большими.

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Как рассказали журналистам эксперты и инсайдеры, работа Apple в Индии, особенно на начальном этапе, будет серьезно затруднена из-за неповоротливой бюрократической машины, а также специфики ведения бизнеса в этой стране. На адаптацию к местным реалиям у компании может уйти около трех лет, и это при благоприятном стечении обстоятельств.

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Как оказалось, индийские партнеры Apple гораздо менее расторопно реагируют на требования «яблочных» и не готовы так же оперативно вносить изменения в свои бизнес-процессы и технологии, как китайские партнеры. Шокирует сотрудников Apple и уровень брака – на некоторых индийских предприятиях он достигает десятков процентов. На все это накладываются инфраструктурные проблемы. Есть, впрочем, и положительные подвижки – индийские власти готовы сотрудничать с компанией из Купертино и идти ей навстречу, поскольку понимают, что расширение ее присутствия пойдет на пользу местной экономике