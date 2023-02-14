При этом значительная часть не против, но с определенными условиями

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Как показал проведенный «Лабораторией Касперского» опрос, 54% родителей не хотят, чтобы их ребенок стал блогером, при этом 40% не будут против, если такое занятие будет приносить существенный доход или если отпрыск примет решение заниматься блогингом уже будучи взрослым. Только 6% родителей высказались о том, что однозначно хотят, чтобы их дети стали блогерами, хотя здесь имеет важное значение, в какой форме проводился опрос.

Читают или смотрят блоги в России сейчас почти 50% дошкольников, более 70% младших школьников и почти 90% опрошенных в возрасте 15-18 лет. При этом жанровые предпочтения у представителей разных возрастных категорий сильно различаются: дети до 10 лет чаще смотрят различные челленджи, подростки 11-14 лет интересуются роликами про видеоигры, а зрители 15-18 лет нередко интересуются контентом на тему музыки, кино и моды.

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Блокировка части западных соцсетей и запрет со стороны TikTok на залив новых видеороликов, а также другие ограничительные меры сильно ударили по российских блогерам, тем не менее, большинство из них не планируют менять сферу деятельности, вместо этого адаптируясь к изменяющимся условиям. Так, многие контент-мейкеры стали активно развивать собственные каналы в мессенджере Telegram, вспомнив, что именно Telegram Роскомнадзору в свое время так и не удалось полноценно заблокировать.