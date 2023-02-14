На Всемирном правительственном саммите в Дубае снова прозвучали планы реализовать в городе сервис летающих такси – изначально подобные идеи начали обсуждать еще в 2017 году, запустить же проект планируют в 2026. В промо-ролике продемонстрировали электрический летательный аппарат, созданный калифорнийской компанией Joby Aviation. Впрочем, в настоящий момент проект находится лишь на стадии планирования, так что как сроки его реализации, так и выбор партнеров могут поменяться.
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Сообщается, что изначально планируется построить четыре хаба с посадочными площадками и зарядными станциями – близ аэропорта, в центре города, на рукотворном архипелаге Пальма Джумейра и в порту. Стоимость полетов на летающих такси будет немногим выше, чем стоимость поездок на лимузинах или других автомобилях премиум-класса. На начальном этапе аппараты будут пилотироваться людьми, при этом беспилотные авиатакси пока не станут перевозить людей и будут тщательно тестироваться на безопасность в различных условиях и ситуациях.
Прототипы Joby Aviation обладают запасом хода по воздуху примерно в 240 км, а также способны развивать скорость до 320 км/ч. Добавление к транспортной системе подобных летательных аппаратов в перспективе позволило бы несколько разгрузить дороги. Помимо внедрения летающих такси, правительство Дубая планирует проводить политику постепенного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электрокаров.