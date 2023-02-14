Самый дорогой из всех компонентов - это OLED-дисплей

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Компания Counterpoint Research подготовила аналитический отчет, в котором оценила примерную стоимость комплектующих смартфона iPhone 14 Pro Max без учета сборки и расходов на ПО. По мнению аналитиков фирмы, себестоимость устройства со 128 гигабайтами памяти находится на уровне 464 американских долларов – всего на 3% больше, чем в случае iPhone 13 Pro Max. При этом рекомендованная стоимость аппарата составляет 1099 долларов.

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Самым дорогим из компонентов смартфона является OLED-дисплей. Также существенный вклад в общую себестоимость iPhone 14 Pro Max вносят SoC и камера. При этом комплектующие, отвечающие за работу мобильной связи обходятся дешевле, чем для предыдущих моделей. Элементы же разработки Apple могут составлять до 20-25% себестоимости. Впрочем, «яблочные» смартфоны – это не только «железо», но и софт, а также экосистема – на ее поддержание и развитие компания из Купертино ежегодно тратит громадные деньги, что не может не отражаться на стоимости потребительских устройств. В перспективе нескольких лет флагманские и субфлагманские модели iPhone могут стать еще дороже, хотя некоторые эксперты предполагают, что Apple будет предлагать комплекты из смартфона и гарнитуры дополненной реальности, делая при этом клиентам ощутимую скидку.