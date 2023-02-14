Крупнейшие производители "недопродали" 10 миллионов МП по сравнению с 2021 годом

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В завершившемся 2022 году на рынке компьютеров и комплектующих для них наблюдался явный спад, вызванный сразу несколькими причинами. Во-первых, в большинстве стран сняли или серьезно ослабили антикоронавирусные меры – многие люди стали снова ходить на работу, при этом за время пандемии уже успев обновить свое оборудование. Во-вторых, наступила криптозима, и, наконец, в-третьих, сказалось влияние геополитического и экономического кризисов.

Как сообщает ресурс DigiTimes, продажи материнских плат четырех крупнейших производителей упали в 2022 году по сравнению с 2021 на 10 миллионов штук. Так, ASUS удалось реализовать только 13.6 миллионов экземпляров против 18 годом ранее, а MSI отгрузила всего 5.5 миллионов против 9.5. Некоторые эксперты считают, что проводить прямые сравнения с 2021 годом некорректно, поскольку он был весьма удачным для отрасли, другие же возражают, говоря о том, что подсчет результатов «год к году» является общепринятой практикой.

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Впрочем, в 2022 году продажи материнских плат были хуже, чем, даже, например в 2018. Среди дополнительных способствующих этому причин специалисты называют нежелание пользователей переходить с платформы AM4 на новую AM5, поскольку такой переход сопровождается внушительными денежными затратами из-за необходимости использовать оперативную память стандарта DDR5. Что же касается систем Intel – новенькие процессоры Raptor Lake задействуют тот же сокет LGA 1700, что и Alder Lake, поэтому приобретать для них МП не нужно, если на руках уже имеется модель 600-й серии.