В первую очередь они касаются улучшения пользовательского опыта

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Разработчики из студии CD Projekt RED поделились планами по дальнейшему развитию переиздания легендарной RPG The Witcher 3: Wild Hunt. В скором времени команда планирует выпустить патч, который должен решить проблему проседания кадровой частоты. Также разработчики занимаются задачами по еще нескольким направлениям, каждое из которых касается повышения производительности. В приоритете находятся и избавление игроков от вылетов, а также исправление сюжетного квеста «Подготовка к битве», проблемы с которым возникают у небольшой части проходящих игру.

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Дополнительно CD Projekt RED на своем официальном форуме поблагодарила игроков за присылаемые багрепорты и уточнила, что список задач, над которыми ведется работа, не является полным. Вероятно, компания будет выпускать дополнительные исправления на протяжении длительного периода, несмотря на то, что обновленная версия The Witcher 3 распространялась среди обладателей оригинальной игры бесплатно. Ранее многие игроки, особенно играющие в консольную версию проекта, жаловались на низкую частоту кадров и микрофризы – системные требования переиздания оказались ощутимо выше, чем у базовой версии «Ведьмака 3».