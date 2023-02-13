Многие европейские, американские и японские бренды полностью или частично ушли из России

Многие опытные российские автолюбители издавна относились к китайским автомобилям с долей презрения – как к ненадежному и переоцененному ширпотребу. Тем не менее, в свете частичного или полного ухода с российского рынка европейских, американских и европейских автопроизводителей, как минимум некоторые водители были вынуждены пересмотреть свое отношение.

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Так, по данным агентства «Автостат», в январе 2023 года из зарубежных автомобилей больше всего было продано машин китайской марки Chery – более 5.5 тысяч штук. Это в два раза более высокий показатель, чем за аналогичный период годом ранее. В России традиционно популярны кроссоверы, и в случае с Chery это правило также работает: самым продаваемым китайским автомобилем стал Tiggo 7 PRO – его за месяц приобрели почти 2300 человек.

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По мнению многих автоэкспертов, продажи авто из Поднебесной в России продолжат расти: китайские производители будут активно вкладываться в маркетинг, включится в работу и так называемое «сарафанное радио». Впрочем, активность покупателей будет в значительной степени зависеть и от цен – многих россиян возмущает, что в соседнем Казахстане почти все автомобили стоят гораздо дешевле.