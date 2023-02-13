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В 2022 году на рынке персональных компьютеров и ноутбуков, а также большинства комплектующих для них наметился резкий спад. Цены в целом ряде отраслей и сегментов пошли вниз – особенно сильно это сказалось на таких компонентах ПК, как оперативная память и твердотельные накопители. Производители чипов DRAM и NAND отреагировали на это искусственным снижением объемов выпуска – SK Hynix и Micron уже сократили производство, всерьез обсуждает такую возможность и руководство Samsung. Компании не хотят продавать чипы по бросовым ценам и надеются сдержать тенденцию к их удешевлению, а в дальнейшем – и обратить ее вспять.
По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе цены продолжат падать и могут снизиться еще на 10-15%, после чего вероятен разворот. Впрочем, удешевление оказалось настолько существенным, что вряд ли производителям удастся вернуть прежние цены, те, что были до начала спада, если они не прибегнут к еще более радикальному сокращению выпуска чипов. С учетом сниженного спроса, избыток предложения на рынке DRAM и NAND может сохраняться в течение большей части 2023 года, и даже некоторое время после, хотя ситуация с ценами будет сильно зависеть от мировых геополитических и экономических событий.